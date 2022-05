Ultime Notizie – Zuppi nuovo presidente Cei – Adnkronos.com (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag.(Adnkronos) Matteo Maria Zuppi è il nuovo presidente della Cei. Papa Francesco ha nominato il cardinale, Arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai Vescovi è stato il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che, all’Assemblea, ha dato lettura della comunicazione del Pontefice. Nella mattinata i Vescovi riuniti per la loro 76ª Assemblea Generale hanno proceduto all’elezione della terna per la nomina del presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto. Zuppi era il primo dei votati, nella terna il cardinale arcivescovo di Siena Paolo Lojudice e il vescovo di Acireale, mons. Nino Raspanti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag.() Matteo Mariaè ildella Cei. Papa Francesco ha nominato il cardinale, Arcivescovo di Bologna,della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai Vescovi è stato il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, che, all’Assemblea, ha dato lettura della comunicazione del Pontefice. Nella mattinata i Vescovi riuniti per la loro 76ª Assemblea Generale hanno proceduto all’elezione della terna per la nomina del, secondo quanto previsto dallo Statuto.era il primo dei votati, nella terna il cardinale arcivescovo di Siena Paolo Lojudice e il vescovo di Acireale, mons. Nino Raspanti., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

