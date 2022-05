Stranger Things 4 | Netflix proietta un’esclusiva anteprima del primo episodio in Piazza Duomo di Milano

(Di martedì 24 maggio 2022)Italia ha organizzato una proiezione speciale in cui mostra inildi4 a, inil 26 Maggio: ecco tutte le info da sapere.4: il 26 Maggio appuntameto aManca veramente poco al debutto di4 suma, se abitate ae dintorni e l’hype vi sta divorando, potete partecipare ad un evento speciale organizzato daItalia previsto per il 26 maggio che comprendedel...

NetflixIT : ?? Codice rosso! Codice rosso! ?? Da Hawkins a Milano, il Sottosopra arriva in Piazza Duomo il 26 maggio con l'antepr… - NetflixIT : Quanti giorni mancano a Stranger Things 4? - StarGrrrl : RT @TVTips_official: “10 serie tv da vedere mentre aspetti #StrangerThings ”: scopri la Playlist Seriale direttamente sull’App gratuita TV… - TVTips_official : “10 serie tv da vedere mentre aspetti #StrangerThings ”: scopri la Playlist Seriale direttamente sull’App gratuita… - HorrorItalia24 : Stranger Things 4 pt.1 – Dalle profondità del Sottosopra -

Anche Jacob Sartorius , ex fidanzato di Millie Bobby Brown (Eleven di) ha guadagnato fama su TikTok e successivamente ha lanciato un singolo popolare, Sweatshirt , il cui video ...Il primo episodio di4 sarà proiettato in anteprima il 26 maggio in piazza Duomo, a Milano: ecco l'annuncio di ...Netflix ha deciso di condividere un nuovo trailer ufficiale della prima parte dell'ultima stagione di "Stranger Things 4".Arriva il primo trailer della quarta stagione di "Stranger Things". La prima parte della serie prevista per il 27 maggio ...