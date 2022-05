Solot | al via il progetto “Vesuvioteatro | racconti per ricominciare”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Per il terzo anno consecutivo, il “green festival diffuso” attivo fino al 12 giugno in 13 spazi monumentali della Campania, fa tappa a Benevento Giunge al terzo anno di programmazione “per”, il “green festival diffuso” ideato e organizzato dacon il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, ambientato negli spazi all’aperto di magnifici siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania. Tredici location, attive quest’anno dal 26 maggio al 12 giugno, accoglieranno più di 50 attori, protagonisti di molteplici ed originali percorsi di spettacolo dal vivo, nella realizzazione di circa trenta testi, perlopiù inediti, simbioticamente ambientati in spazi di straordinaria bellezza. Un’esperienza teatrale immersiva ed ecosostenibile che ...