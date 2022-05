Concessioni balneari: rinvio gare e indennizzi. La proposta del governo (Di martedì 24 maggio 2022) Il clima delle Concessioni balneari diventa sempre più rovente e tiene sotto scacco il voto sul ddl Concorrenza, con all’interno proprio l’approvazione della riforma spiagge, che dal 2024 devono essere messe a gara pubblica. Il premier Mario Draghi preme apertamente che la questione si chiuda entro maggio, chiedendo (tramite lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e avviso ai partiti di maggioranza) di votare il provvedimento entro la fine del mese. Se ciò non avverrà il governo chiederà la questione di fiducia sul testo iniziale. Il testo è stato presentato in Senato il 3 dicembre 2021 e, a quanto ammonisce Draghi, entro dicembre 2022 vanno approvati anche tutti i decreti attuativi relativi. A rischio i soldi del PNRR. >> Scopri qui i punti della Riforma Concessioni balneari ... Leggi su leggioggi (Di martedì 24 maggio 2022) Il clima dellediventa sempre più rovente e tiene sotto scacco il voto sul ddl Concorrenza, con all’interno proprio l’approvazione della riforma spiagge, che dal 2024 devono essere messe a gara pubblica. Il premier Mario Draghi preme apertamente che la questione si chiuda entro maggio, chiedendo (tramite lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e avviso ai partiti di maggioranza) di votare il provvedimento entro la fine del mese. Se ciò non avverrà ilchiederà la questione di fiducia sul testo iniziale. Il testo è stato presentato in Senato il 3 dicembre 2021 e, a quanto ammonisce Draghi, entro dicembre 2022 vanno approvati anche tutti i decreti attuativi relativi. A rischio i soldi del PNRR. >> Scopri qui i punti della Riforma...

