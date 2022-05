Appalti RFI e clan, cade l’associazione mafiosa per Nicola Schiavone (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli (collegio F) ha escluso l’associazione mafiosa per Nicola Schiavone, il consulente di 68 anni ritenuto dalla DDA legato “a doppio filo” col capoclan Francesco Schiavone che, per gli inquirenti, avrebbe fatto confluire nella sua disponibilità denaro frutto delle attività illecite della mafia casalese. Restano in piedi però i reati di corruzione (di ex funzionari di RFI) e l’intestazione fittizia di beni. La Procura di Napoli, dopo aver acquisito le motivazioni della decisione, potrebbe però fare ricorso alla Corte di Cassazione proprio sull’esclusione del 416 bis. Negli atti consegnati ieri ai giudici, la DDA spiega le relazioni tra il capoclan, soprannominato “Sandokan”, i fratelli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli (collegio F) ha esclusoper, il consulente di 68 anni ritenuto dalla DDA legato “a doppio filo” col capoFrancescoche, per gli inquirenti, avrebbe fatto confluire nella sua disponibilità denaro frutto delle attività illecite della mafia casalese. Restano in piedi però i reati di corruzione (di ex funzionari di RFI) e l’intestazione fittizia di beni. La Procura di Napoli, dopo aver acquisito le motivazioni della decisione, potrebbe però fare ricorso alla Corte di Cassazione proprio sull’esclusione del 416 bis. Negli atti consegnati ieri ai giudici, la DDA spiega le relazioni tra il capo, soprannominato “Sandokan”, i fratelli ...

