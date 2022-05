Ultime Notizie – Dynamopet raddoppia obiettivo minimo campagna equity crowdfunding (Di lunedì 23 maggio 2022) Dynamopet, pmi innovativa veronese specializzata nella produzione di alimenti complementari per il benessere e la salute degli animali domestici, raddoppia in poche settimane l’obiettivo minimo (250 mila euro) della campagna di equity crowdfunding lanciata su Mamacrowd avvicinandosi alla soglia dei 500 mila euro e avviandosi verso il traguardo dei 700 mila euro fissato per la fine di giugno 2022. Fondata nel 2016 dai fratelli Alessandro e Moreno Castagna e concluso il suo percorso di start-up innovativa, Dynamopet si è iscritta nel 2022 nel registro delle pmi innovative in virtù del bilancio certificato 2021 (circa 600mila euro di fatturato con un incremento del 27% rispetto al 2020) e di un brevetto depositato. Chi investe nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022), pmi innovativa veronese specializzata nella produzione di alimenti complementari per il benessere e la salute degli animali domestici,in poche settimane l’(250 mila euro) delladilanciata su Mamacrowd avvicinandosi alla soglia dei 500 mila euro e avviandosi verso il traguardo dei 700 mila euro fissato per la fine di giugno 2022. Fondata nel 2016 dai fratelli Alessandro e Moreno Castagna e concluso il suo percorso di start-up innovativa,si è iscritta nel 2022 nel registro delle pmi innovative in virtù del bilancio certificato 2021 (circa 600mila euro di fatturato con un incremento del 27% rispetto al 2020) e di un brevetto depositato. Chi investe nella ...

