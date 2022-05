Trent’anni fa la strage di Capaci | le città del litorale romano ricordano il giudice Falcone

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – Adalladi, ordinata da Cosa nostra per uccidere il, ledelsi uniscono nel ricordo del magistrato anti-mafia che perse la vita assieme alla moglie e a quattro agenti della sua scorta. Diverse le iniziative messe in campo dalle Istituzioni locali. Ladispoli “Oggi ricorre il trentennale delladi, una delle pagine più buie e tragiche della storia della nostra Repubblica. Pochi giorni fa, proprio per ricordare le vittime dell’attentato, in aula consiliare si è svolto “di Ricordare”, un evento patrocinato dal Comune di Ladispoli, organizzato dal Club Lions Ladispoli-Cerveteri, dall’associazione Libera e dalla ...