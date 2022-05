RG, day 2: tocca a Trevisan e Paolini (Di lunedì 23 maggio 2022) Martina, reduce dal primo trionfo a Rabat, trova la britannica Dart: Jasmine deve vedersela con la rumena Begu. In tabellone anche Giorgi, 28esima testa di serie sorteggiata contro la cinese Zhang, e Bronzetti, che debutta con la lettone Ostapenko, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017 Leggi su federtennis (Di lunedì 23 maggio 2022) Martina, reduce dal primo trionfo a Rabat, trova la britannica Dart: Jasmine deve vedersela con la rumena Begu. In tabellone anche Giorgi, 28esima testa di serie sorteggiata contro la cinese Zhang, e Bronzetti, che debutta con la lettone Ostapenko, tredicesima favorita del seeding e campionessa nel 2017

Advertising

Eurosport_IT : ?????????????? ?? ??????????????, ???? ????????????????! ????? Il programma del Day 1 del @rolandgarros: tocca subito a Fabio Fognini ??… - gatta_loca : Mood of the day. (E invece no, mi tocca portare sorella a comprarmi il regalo- ho fatto gli anni a febbraio, vabbè…… - vapormar : BELLA PER ME questa vita mi mette alla prova every single day purtroppo tocca prendersi le proprie responsabilità m… - Calma_Fdd : @rocken78 Eccallà. Questo è il 3d del make my day. E pertanto mi tocca followarti (ora però bisogna capire cos'è questo sfumato) - milan_day : Si tocca quasi con mano. Leggi 'Alle porte del sogno…' di Marco Varini > -

Il messaggio di speranza della piazza che sceglie la vita ... insieme a Maria Rachele Ruiu , e presidente dell'associazione Family day , dichiara in merito all'... "Avendo dei figli, uno dei temi che ci tocca di più è la sensibilizzazione sull'aborto". Tra chi è ... Referendum sulla Giustizia, si vota il 12 giugno: tutto quello che c'è da sapere Vero è anche, in tal senso, che una spinta la darà proprio l'election day, con tanti aventi diritto ... Per il fronte del 'sì', è una misura necessaria in quanto tocca da vicino l'aspetto legato alla ... FIT ... insieme a Maria Rachele Ruiu , e presidente dell'associazione Family, dichiara in merito all'... "Avendo dei figli, uno dei temi che cidi più è la sensibilizzazione sull'aborto". Tra chi è ...Vero è anche, in tal senso, che una spinta la darà proprio l'election, con tanti aventi diritto ... Per il fronte del 'sì', è una misura necessaria in quantoda vicino l'aspetto legato alla ... RG, day 2: tocca a Trevisan e Paolini