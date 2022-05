L’esordio di NashStore | l’alternativa russa al Play Store di Google | non è andato benissimo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Era stato annunciato in pompa magna come alternativa all’Appdi Apple e aldiche non sono più utilizzabili dai cittadini russi e da chiunque si trovi all’interno dei territori russi. Ma il suo esordio ha fatto acqua da tutte le parti. Neanche il tempo di fare la sua comparsa online che, infatti, il– nato come alternativa ai due “negozi digitali” per i dispositivi iOS e Android – è finito nel mirino di un attacco hacker, macchiando così il suo esordio nel mercato di Mosca e dintorni. Al momento non è arrivata nessuna rivendicazione, ma a raccontare (parzialmente e senza dare molte indicazioni) quanto accaduto è stato il Ministero della Trasformazione Digitale del Cremlino. LEGGI ANCHE > La Russia crea il suo eco-sistema digitale: arriva ...