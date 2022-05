Gazzetta: Pioli è stato più bravo di Inzaghi e Spalletti a tenere in pista la macchina quando ha sbandato (Di lunedì 23 maggio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli definisce lo scudetto del Milan “un capolavoro”. “È lo scudetto di Pioli, bravissimo a creare una squadra non perfetta ma unita, che non ha mai perso l’equilibrio nei saliscendi di un torneo combattuto, difficile, logorante”. Una miscela di esperienza e gioventù, tecnica e agonismo. “Perché questo scudetto è un’impresa: ha vinto chi ci ha creduto sempre, soprattutto chi ci ha creduto di più”. Pioli ha dato al Milan un’identità di gruppo, “una consapevolezza nelle proprie capacità che gli ha permesso di reggere senza fare una piega agli infortuni di Kjaer (perdita gravissima), di Maignan, di Giroud, di Ibra, che s’è visto in campo pochissimo. Il tecnico s’è inventato via via soluzioni che grazie a lui sono parse perfino plausibili. Le due svolte rossonere, nel derby di ritorno e nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Sulladello Sport, Stefano Barigelli definisce lo scudetto del Milan “un capolavoro”. “È lo scudetto di, bravissimo a creare una squadra non perfetta ma unita, che non ha mai perso l’equilibrio nei saliscendi di un torneo combattuto, difficile, logorante”. Una miscela di esperienza e gioventù, tecnica e agonismo. “Perché questo scudetto è un’impresa: ha vinto chi ci ha creduto sempre, soprattutto chi ci ha creduto di più”.ha dato al Milan un’identità di gruppo, “una consapevolezza nelle proprie capacità che gli ha permesso di reggere senza fare una piega agli infortuni di Kjaer (perdita gravissima), di Maignan, di Giroud, di Ibra, che s’è visto in campo pochissimo. Il tecnico s’è inventato via via soluzioni che grazie a lui sono parse perfino plausibili. Le due svolte rossonere, nel derby di ritorno e nella ...

