Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando e la guerra in Ucraina: «Mio nonno ha scelto di morire per la libertà» (Di lunedì 23 maggio 2022) «Mia nonna aveva appena subito una operazione alla spina dorsale quando è scoppiata la guerra è siamo riusciti a convincerla a lasciare l’Ucraina. Mio nonno invece ha scelto di restare e anche di morire per la libertà». Lo ha affermato la conduttrice e ballerina Anastasia Kuzmina, ospite del programma ‘Generazione Z’ condotto da Monica Setta, che andrà in onda martedì 24 maggio alle 00.50 su Rai 2. Il noto volto della trasmissione ‘Ballando con le stelle’ ha parlato dell’attuale conflitto che vede coinvolto il suo paese, l’Ucraina, e delle difficoltà che ha avuto la sua famiglia. «Mia nonna è stata lasciata a 8 chilometri dal confine e non poteva camminare – ha proseguito la Kuzmina – ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 23 maggio 2022) «Mia nonna aveva appena subito una operazione alla spina dorsale quando è scoppiata laè siamo riusciti a convincerla a lasciare l’. Mioinvece hadi restare e anche diper la». Lo ha affermato la conduttrice e, ospite del programma ‘Generazione Z’ condotto da Monica Setta, che andrà in onda martedì 24 maggio alle 00.50 su Rai 2. Il noto volto della trasmissione ‘con le stelle’ ha parlato dell’attuale conflitto che vede coinvolto il suo paese, l’, e delle difficoltà che ha avuto la sua famiglia. «Mia nonna è stata lasciata a 8 chilometri dal confine e non poteva camminare – ha proseguito la– ...

Advertising

lifestyleblogit : Anastasia Kuzmina da Monica Setta: 'Mio nonno ha scelto di restare in Ucraina e morire per la libertà' - - sinapsinews : UCRAINA - ANASTASIA KUZMINA A 'GENERAZIONE Z' (RAI 2): 'Mio nonno ha scelto di restare in Ucraina e morire per la l… - PoliticaNewsNow : Anastasia Kuzmina a Generazione Z: 'Mio nonno ha scelto di restare in Ucraina e morire per la libertà' - Lopinionista : Anastasia Kuzmina a Generazione Z: 'Mio nonno ha scelto di restare in Ucraina e morire per la libertà'… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando e la guerra in Ucraina: «Mio nonno ha scelto di morire per la libertà» https://t.c… -