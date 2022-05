Mali, rapiti una coppia di italiani e il loro figlio di 43 anni (Di sabato 21 maggio 2022) Con loro rapito anche un togolese. L'aggressione è avvenuta nel sud, a Sinzina. Le vittime, una coppia originaria di Potenza e il loro figlio, sono Testimoni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) Conrapito anche un togolese. L'aggressione è avvenuta nel sud, a Sinzina. Le vittime, unaoriginaria di Potenza e il, sono Testimoni di ...

Advertising

enzomongelli : In queste ore di preoccupazione per i tre corregionali rapiti in #Mali speriamo in una conclusione positiva della v… - ferociouspie : #Mali, rapiti tre Italiani: sono una coppia con il figlio. Con loro un cittadino togolese. - lucio22673283 : Mali, tre italiani rapiti da 'uomini armati' - firefear67 : RT @oknosureddit: Mali, rapiti tre italiani: sono una coppia con il loro bambino. Con loro un cittadino togolese - leggoit : Chi sono gli italiani rapiti in Mali, la sorella: «Mio fratello felicissimo, si era trasferito perché lì si vive be… -