Advertising

Walter00365070 : RT @ilmessaggeroit: Ucraini giustiziati dai russi a #Bucha: il nuovo video che svela i crimini di #guerra - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Ucraini giustiziati dai russi a #Bucha: il nuovo video che svela i crimini di #guerra - GINA32451015 : RT @Gazzettino: Ucraini giustiziati dai russi a Bucha: il nuovo video che svela i crimini di guerra - Gazzettino : Ucraini giustiziati dai russi a Bucha: il nuovo video che svela i crimini di guerra - 55marti1 : Ucraini giustiziati dai russi a Bucha: il nuovo video che svela i crimini di guerra -

Cosa è successo Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uominiche vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno: gli ......sui massacri di Bucha Nelle immagini si vedono le forze paracadutiste russe che catturano un gruppo di uominiche vengono condotti in fila verso un cortile dove poco dopo verranno:...I video, spiega il quotidiano, sono stati girati da una telecamera di sicurezza e da un testimone in una casa vicina. Le fornisce un’inchiesta del New York Times che ha diffuso dei video che mostrano ...“La fase finale è la più difficile e la più sanguinosa. Non possiamo permetterci di dire che la guerra è finita”, avverte il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi, in una conversazione con alcuni stu ...