Torino-Roma 0-3: Abraham e Pellegrini gol per l'Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) Diretta Torino-Roma alle 20.45. La Roma vince a Torino e conquista un posto in Europa League per la prossima stagione. I giallorossi si impongono 3-0 sul campo dei granata grazie alla doppietta di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 maggio 2022) Direttaalle 20.45. Lavince ae conquista un posto inper la prossima stagione. I giallorossi si impongono 3-0 sul campo dei granata grazie alla doppietta di...

Advertising

_Nico_Piro_ : #19maggio 'Kabul, Crocevia del mondo' e 'Maledetti Pacifisti' a #Torino #Roma #Potenza È bellissimo tornare a confr… - OfficialASRoma : Riparte il gioco a Torino. DAJE ROMA! #TorinoRoma 0-2 - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 180 contro i granata. Finora ne abbiamo vinte 74. 10 statistiche in vista di #TorinoRoma ??… - ILOVEPACALCIO : Serie A: tris Roma in casa del Torino. La classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - Ftbnews24 : Pagelle Torino-Roma 0-3, Abraham prende il toro per le corna: disastro Rodriguez-Berisha #SerieA -