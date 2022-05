Leclerc precede le Mercedes nelle libere | Sainz 4°

(Di venerdì 20 maggio 2022) MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove, Charlessi conferma al comando facendo registrare il tempo di 1’19?670 nella seconda sessione del Gran Premio di Spagna. Dietro di lui le due: al secondo posto si piazza Russell (1’19”787) e al terzo l’ex campione del mondo Hamilton (1’19”874). L’altro ferrarista, dopo un avvio confortante, non va oltre la quarta posizione; ma fa peggio Verstappen (Red Bull), relegato un pò a sorpresa al quinto posto. Conferma quanto di buono fatto vedere nella prima sessione Alonso (buon sesto). Chiudono la lista delle prime dieci posizioni Perez, Vettel, Ocon e Schumacher. Domani pomeriggio le qualifiche che determineranno la griglia del GP di Spagna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo ...

