Ilona Staller choc: «Ero una spia per l'Ungheria. Ho smesso quando rischiai di essere ammazzata»

È da poco uscita da L'Isola dei Famosi 2022 ma Ilona Staller continua a far parlare di se. Dopo il suo messaggio per Vladimir Putin in cui proponeva allo Zar una notte di sesso in cambio della pace in Ucraina ora Cicciolina torna "sconvolgere" con le sue dichiarazioni. Ospite di Francesca Fagnini e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora su Radio 1, l'ex naufraga rivela dettagli della sua vita, finora rimasti inediti ai telespettatori. Primo tra tutti, Ilona, confessa di aver fatto la stessa proposta fatta al premier russo anche a Saddam Hussein. Ma mentre dal Cremlino ancora nessuna risposta, nel caso di Saddam il suo portavoce contattò la pornostar chiedendo dettagli per chiederle come pensava di poter realizzare l'incontro. Poi non se ne fece nulla.

