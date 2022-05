Allerta meteo, arriva Hannibal: temperature mai viste, è allarme decessi – ecco quando (Di venerdì 20 maggio 2022) A causa delle temperature record si prevede un esponenziale aumento delle vittime “da caldo”. Tutto quello da sapere su Hannibal, l’anticiclone africano che sfiorerà ogni record, persino quello del 2003 Se l’estate scorsa il picco delle temperature sembrava aver superato ogni record possibile, dovremo purtroppo ricrederci. E’ in arrivo infatti Hannibal, che nel corso delle prossime ore comporterà un aumento drastico delle temperature nonostante l’estate non sia ancora ufficialmente iniziata. ecco tutto quello che c’è da sapere e come prepararsi adeguatamente all’ondata di caldo che colpirà tutta la penisola nelle prossime ore. arriva Hannibal, temperature mai viste: sarà il maggio più caldo della ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 20 maggio 2022) A causa dellerecord si prevede un esponenziale aumento delle vittime “da caldo”. Tutto quello da sapere su, l’anticiclone africano che sfiorerà ogni record, persino quello del 2003 Se l’estate scorsa il picco dellesembrava aver superato ogni record possibile, dovremo purtroppo ricrederci. E’ in arrivo infatti, che nel corso delle prossime ore comporterà un aumento drastico dellenonostante l’estate non sia ancora ufficialmente iniziata.tutto quello che c’è da sapere e come prepararsi adeguatamente all’ondata di caldo che colpirà tutta la penisola nelle prossime ore.mai: sarà il maggio più caldo della ...

