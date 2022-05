Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Stephanie McMahon in congedo, lascia il suo ruolo nella compagnia - -

La Gazzetta dello Sport

La notizia perviene direttamente dai piani alti, nello specifico daMcMahon , Chief Brand Officer di, che durante una conference call ha parlato dei recenti successi della serie e della ...Inperò credono di poter fare di più rispetto ai classici giochi in sviluppo presso gli studi ... L'annuncio è arrivato dalla Chief brand OfficeMcMahon, che ha rivelato i piani dell'... WWE lavora al suo primo RPG, rivela Stephanie McMahon The news comes after Triple H, one of WWE's most iconic performers, and Stephanie McMahon's husband, underwent a medical procedure in the wake of a 'cardiac event' in September last year ...WWE chief brand officer This article will be updated soon to provide more information and analysis. For more from Bleacher Report ...