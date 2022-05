Monitoraggio Gimbe: tre città campane con più di 500 casi per 100mila abitanti (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Negli ultimi sette giorni rallenta la discesa dei contagi (-14,8% contro il dato del -27,5% della settimana precedente); giù le terapie intensive (-5,9%), ricoveri ordinari (-13%) e decessi (-9,4%). Questo quanto emerge dal nuovo Monitoraggio della Fondazione Gimbe per il periodo 11-17 maggio in base al quale i nuovi casi settimanali si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 35 mila casi giornalieri. In tutte le regioni inoltre si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria. Rispetto alla settimana precedente, Gimbe sottolinea che negli ultimi sette giorni i nuovi casi sono 243.932 rispetto ai 286.350; i decessi 763 contro 842. In calo anche i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Negli ultimi sette giorni rallenta la discesa dei contagi (-14,8% contro il dato del -27,5% della settimana precedente); giù le terapie intensive (-5,9%), ricoveri ordinari (-13%) e decessi (-9,4%). Questo quanto emerge dal nuovodella Fondazioneper il periodo 11-17 maggio in base al quale i nuovisettimanali si attestano a quota 244 mila con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 35 milagiornalieri. In tutte le regioni inoltre si registra una riduzione percentuale dei nuovi: dal -0,1% della Sardegna al -22,7% della Calabria. Rispetto alla settimana precedente,sottolinea che negli ultimi sette giorni i nuovisono 243.932 rispetto ai 286.350; i decessi 763 contro 842. In calo anche i ...

