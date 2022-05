La Juve vuole liberarsi di Ramsey | ecco la strategia

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ladilaper dire definitivamente addio al galleseè destinato a tornare alladopo l’esperienza al Rangers. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, però, il suo futuro non sarà a Torino. L’intenzione della, infatti, è quella di disfarsi del gallese che ieri è stato protagonista in negativo della finale di Europa League sbagliando il rigore decisivo. I bianconeri proveranno a venderlo a cifre basse. Come ultima possibilità c’è la rescissione del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : Riassunto, dichiarazioni di rito a parte, dell’incontro di oggi tra la #Juve e l’entourage di #Pogba: i bianconeri… - _Morik92_ : Su #Pogba good vibes: l'incontro di oggi è stato positivo, ma non c'è ancora l'accordo. #Juve c'è, fa sul serio e s… - _Morik92_ : Su #Pogba, la #Juve c'è. Domani svelerà le sue carte e farà la sua offerta. Il ?? vuole 4 anni di contratto, ma non… - napolista : Tmw: Pogba ha chiesto alla Juve di pareggiare l’offerta del Psg, vuole 10 milioni di euro l’anno La Juventus torna… - gjoegl : Di Maria che piange vuole rimanere al PSG un altro anno anche da comprimario ,ehh ma Cherubigno lo vuole alla juve -

Laliberarsi di Ramsey: ecco la strategia per dire definitivamente addio al gallese Ramsey è destinato a tornare alladopo l'esperienza al Rangers. Secondo quanto riferito da ...Il tecnico ha fatto bene e appare ovvia la sua riconferma: 'Se mi rivedrete il primo di luglio Penso di sì, poi dipende da quello chefare la società. Quest'anno è servito ed è andato alla ...Ramsey è destinato a tornare alla Juve dopo l’esperienza al Rangers. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, però, il suo futuro non sarà a Torino. L’intenzione della Juve, infatti, è quella di ...Le dichiarazioni del giornalista sul 10 della Juve. Dybala vuole restare in Italia e quindi non direbbe di no all’Inter. «Su Dybala ripetiamo: a) vuole restare in Italia; b) oggi aspetta solo l’Inter; ...