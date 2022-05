Gli Stati Uniti riaprono l’ambasciata a Kiev. Mosca “ammette” difficoltà: «Ma andremo avanti» (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Usa hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio scorso. E Mosca, che ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani, 34 francesi e 27 spagnoli, ha ammesso di avere difficoltà nella guerra contro l’Ucraina. Riaperta l’ambasciata Usa a Kiev Ad annunciare la riapertura dell’ambasciata Usa è stato il dipartimento di Stato americano. «La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sull’ambasciata a Kiev. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni dell’ambasciata nella capitale ucraina. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla brutale invasione di Putin. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Usa hanno riaperto, che avevano chiuso prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio scorso. E, che ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani, 34 francesi e 27 spagnoli, ha ammesso di averenella guerra contro l’Ucraina. RiapertaUsa aAd annunciare la riapertura delUsa è stato il dipartimento di Stato americano. «La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sul. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni delnella capitale ucraina. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla brutale invasione di Putin. ...

