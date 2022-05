Biden incontra i leader di Svezia e Finlandia | «L’allargamento della Nato non è una minaccia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022) «rendono più forte la». A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Joe, che ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca con la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinistö. «Unaforte e unita è il fondamentosicurezza americana. I nuovi membri che entrano a far partenon rappresentano unaper nessuna nazione. Non lo hanno mai fatto. Lo scopoè difendersi dall’aggressione», ha ribadito il presidente. «Sono orgoglioso di accogliere e offrire il forte sostegno degli Stati Uniti per le richieste di due grandi democrazie e di due partner stretti e altamente capaci, per unirsi all’alleanza ...