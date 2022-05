Travaglio a La7: “La linea politica del Fatto è da sempre la Costituzione e da direttore non potevo non prendere posizione contraria a invio armi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Appena è scoppiato il conflitto, oltre ad averlo definito in una decina di editoriali ‘la guerra criminale di Putin’, con la fondazione Il Fatto Quotidiano e con la onlus Soleterre abbiamo raccolto in due giorni 250mila euro per i bambini malati di cancro di Kiev che non potevano essere più curati coi bombardamenti. Con la fondazione Dario Fo e Franca Rame abbiamo accolto 24 rifugiati ucraini nella struttura della Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo. Tutto questo per dire come siamo putiniani”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde alla accuse di filo-putinismo in un dibattito con il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, che definisce “ossimori” democrazia e pensiero unico e “stravaganti” provvedimenti come quelli del Copasir sui talk show ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Appena è scoppiato il conflitto, oltre ad averlo definito in una decina di editoriali ‘la guerra criminale di Putin’, con la fondazione IlQuotidiano e con la onlus Soleterre abbiamo raccolto in due giorni 250mila euro per i bambini malati di cancro di Kiev che non potevano essere più curati coi bombardamenti. Con la fondazione Dario Fo e Franca Rame abbiamo accolto 24 rifugiati ucraini nella struttura della Libera Università di Alcatraz di Jacopo Fo. Tutto questo per dire come siamo putiniani”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), ildelQuotidiano, Marco, risponde alla accuse di filo-putinismo in un dibattito con il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, che definisce “ossimori” democrazia e pensiero unico e “stravaganti” provvedimenti come quelli del Copasir sui talk show ...

