Advertising

QN Motori

Le parole di" Siamo impegnati a far crescere e rafforzare la nostra presenza in India, rendendo questo Paese strategico un pilastro chiave della nostra ambizione globale nel quadro del piano ...Qualcuno siperfino a ipotizzare un veicolo destinato a collocarsi accanto alla nuova Fiat ... Per il momento il Chief Executive Officer del gruppo Stellantis, Carlos, si è limitato a ... Tavares spinge Stellantis in India con Jeep e Citroen Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategica dell’India per Stellantis e l’intento di sviluppare le attività operative nel Paese nell’ambito del piano strategico globale “Dare Forward 2030”.Con la storica e brusca virata verso l'elettrificazione, l'industria automobilistica deve affrontare anche i relativi problemi alla maggiorata produzione di batterie nonché a quelli inerenti la fornit ...