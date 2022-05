Advertising

marvelcinemaita : Deadpool 3: l’account ufficiale scherza sulla produzione con una foto di Peter! - alxx__005 : RT @cyrusmiile: Ma vi rendete conto che è stato confermato che in #MultiverseOfMadness sarebbero dovute esserci una scena con Magneto di Mi… - irisemme_ : se ne hai visti almeno 5 possiamo essere amici: -seven -fight club -john wick -deadpool -l'attimo fuggente -bastard… - cyrusmiile : Ma vi rendete conto che è stato confermato che in #MultiverseOfMadness sarebbero dovute esserci una scena con Magne… - VISI0NE : APPENA SENTITO CHE IN MOM AVEVANO GIRATO DELLE SCENE CON IL MAGNETO DI FASSBENDER E UNA POST CREDIT CON DEADPOOL M… -

Movieplayer.it

3 non ha ancoradata di uscita prevista nelle sale e il profilo ufficiale dei film ha ora ironizzato dichiarando che hanno individuato i brand da inserire nel film. Lo scatto ritrae Peter,...... ex stuntman e regista di action movie come il primo 'John Wick', 'Atomica bionda', '2' e ... Ora la palla è in mano anuova cordata, capitanata da David Leitch . La trama del film non è ... Deadpool 3: una foto sul profilo ufficiale ironizza sullo sviluppo del film Ci sono ottime notizie per i fan riguardo Deadpool 3, i lavori infatti stanno per cominciare, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale.Una divertente foto condivisa online ironizza sullo sviluppo di Deadpool 3, l'atteso sequel con star Ryan Reynolds. Deadpool 3 non ha ancora una data di uscita prevista nelle sale e il profilo ufficia ...