Csm: inchiesta su ex segretaria Davigo, gup Roma dispone indagini suppletive (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale di Roma ha disposto indagini suppletive nell'ambito del procedimento nei confronti dell'ex segretaria di Piercamillo Davigo, Marcella Contrafatto, indagata per calunnia dai pm capitolini per la vicenda della diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi, nei quali si faceva riferimento alla ‘Loggia Ungheria'. Il gup di Roma Nicolò Marino all'udienza preliminare di oggi ha deciso in particolare che saranno sentiti alcuni consiglieri del Csm e altre figure istituzionali, fra cui il vicepresidente del Csm David Ermini, il consigliere Giuseppe Cascini e il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Alla prossima udienza del 9 giugno verrà inoltre dato incarico ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022), 18 mag. (Adnkronos) - Il Tribunale diha dispostonell'ambito del procedimento nei confronti dell'exdi Piercamillo, Marcella Contrafatto, indagata per calunnia dai pm capitolini per la vicenda della diffusione di verbali secretati degli interrogatori resi da Piero Amara ai magistrati milanesi, nei quali si faceva riferimento alla ‘Loggia Ungheria'. Il gup diNicolò Marino all'udienza preliminare di oggi ha deciso in particolare che saranno sentiti alcuni consiglieri del Csm e altre figure istituzionali, fra cui il vicepresidente del Csm David Ermini, il consigliere Giuseppe Cascini e il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Alla prossima udienza del 9 giugno verrà inoltre dato incarico ...

