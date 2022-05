Calcio, nasce Accademia Azzurra: stage di giovani per Mancini (Di mercoledì 18 maggio 2022) nasce una Accademia Azzurra per trovare nuovi talenti e allargare la base dei giocatori convocabili in nazionale, come risposta alla crisi per la mancata qualificazione al Mondiale 2022. È il frutto di un’intesa con le Leghe, annunciata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale. Si tratta di un percorso di selezione e formazione a Coverciano per i calciatori d’interesse nazionale, dai 15 anni in su. “È un progetto concordato con Mancini per ampliare la base dei selezionabili per la Nazionale A” ha spiegato Gravina. Prima sessione il 24-26 maggio, con l’auspicio che “l’appuntamento diventi mensile”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022)unaper trovare nuovi talenti e allargare la base dei giocatori convocabili in nazionale, come risposta alla crisi per la mancata qualificazione al Mondiale 2022. È il frutto di un’intesa con le Leghe, annunciata dal presidente Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale. Si tratta di un percorso di selezione e formazione a Coverciano per i calciatori d’interesse nazionale, dai 15 anni in su. “È un progetto concordato conper ampliare la base dei selezionabili per la Nazionale A” ha spiegato Gravina. Prima sessione il 24-26 maggio, con l’auspicio che “l’appuntamento diventi mensile”. SportFace.

