Real Madrid | lavori in corso per il rinnovo di un giocatore

Advertising

DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - GoalItalia : Chiusura vicina ???? - deejayfaremi : Most Real Madrid goals. 450: Cristiano Ronaldo 323: KARIM BENZEMA 323: Raul 308: Alfredo Di Stefano. - Claplaz : A maggio Allegri era ancora libero. Lo dice Marotta. Quindi lo storytelling sulle offerte mirabolanti del Real Madr… - albyterra83 : @acmattiam @_schiaffino__ Secondo te un abbonato del Real Madrid quindi, visto quello che hanno vinto, ha la prelazione anche su Marte ? -

Calciomercato.com

Infine , un pronostico "esagerato"per la finale di Champions League tra il suo Liverpool, di cui è socio di minoranza, e il. "4 - 3 per noi!!!". 17 maggio 2022Calciomercato Napoli, Ospina nel mirino delOspina è in attesa di capire quali siano le intenzioni del Napoli, ma intanto sono diverse le squadre interessate a lui. Su tutte c'è il... Real Madrid-Bale, sarà addio: arriva la conferma: 'Cambierà campionato' Soprattutto via social. Cadice-Real Madrid si è accesa su Instagram e su Twitter: protagonisti Eden Hazard e Carlos Akapo. Il belga dei Blancos è stato protagonista, curiosamente, di un intervento ...Il Real Madrid ha iniziato a pensare al prolungamento del contratto di Rodrygo. Il brasiliano, il cui contratto scadrà nel 2025, è stato uno degli artefici della grande cavalcata dei Blancos in ...