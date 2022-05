Istat | prezzi al consumo | ad aprile - 0 | 1% rispetto a marzo | + 6% rispetto al 2021

Advertising

istat_it : Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, da +5,0% a +5,7% su base annua… - istat_it : Prezzi al consumo: ad aprile inflazione al 6% da 6,5% del mese precedente, la stima preliminare era +6,2% #istat… - impresacity : Istat: a marzo 2022 l'export segna +1,7%, l'import +1,3%: Nel mese di marzo 2022 i prezzi all’importazione crescono… - CCIAA_PI : ??Indice #ISTAT FOI registra diminuzione 0,2% su base mensile e aumento 5,8% rispetto aprile 2021. @istat_it Sul no… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Istat: a marzo prezzi import energia +72,5% anno #istat -

L'ha oggi anche rivisto al ribasso la prima stima sull' inflazione dello scorso aprile indicata ora al 6% e non più al 6,2%, Il dato segnala un rallentamento della crescita deirispetto ...dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano (da +5,0% a +5,7%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rallentano (da +6,5% a +5,8%). Il lieve ...Nel mese di marzo 2022 i prezzi all’importazione crescono del 2,5% su base mensile e del 19,0% su base annua. A marzo 2022 l'Istat stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali co ...Ad aprile 2022 l'indice per l'intera collettività (NIC) segna -0,1% su marzo e +6,0% in un anno. Nel mese di aprile 2022, l'Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collet ...