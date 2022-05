Highlights Giro d’Italia 2022, decima tappa: Girmay fa la storia a Jesi (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Highlights della decima tappa del Giro d’Italia 2022, con partenza da Pescara ed arrivo a Jesi dopo 196 km, in cui ha trionfato, con una volata di prepotenza ed eleganza Biniam Girmay, primo africano nella storia a vincere al Giro d’Italia. L’eritreo ha battuto Mathieu Van Der Poel e Vincenzo Albanese. Di seguito, il VIDEO con le azioni salienti della tappa. BINIAM Girmay VINCE LA 10a tappa DEL Giro d’Italia FILOTTRANO FA FESTA IN OMAGGIO A SCARPONI SIPARIETTO DUMOULIN: FINGE DI LANCIARE LA BORRACCIA A LOPEZ L’INCIDENTE MECCANICO DI VAN DER POEL SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Glidelladel, con partenza da Pescara ed arrivo adopo 196 km, in cui ha trionfato, con una volata di prepotenza ed eleganza Biniam, primo africano nellaa vincere al. L’eritreo ha battuto Mathieu Van Der Poel e Vincenzo Albanese. Di seguito, ilcon le azioni salienti della. BINIAMVINCE LA 10aDELFILOTTRANO FA FESTA IN OMAGGIO A SCARPONI SIPARIETTO DUMOULIN: FINGE DI LANCIARE LA BORRACCIA A LOPEZ L’INCIDENTE MECCANICO DI VAN DER POEL SportFace.

