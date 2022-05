Giornata omofobia, Cathy La Torre: «Le mie tette sono importanti» (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione della Giornata dedicata all'omotransfobia, l'avvocata e attivista esce con il libro Ci sono cose più importanti (Mondadori). Un viaggio che smonta la retorica e ribadisce un messaggio chiaro: i diritti non possono essere più rimandati Leggi su vanityfair (Di martedì 17 maggio 2022) In occasione delladedicata all'omotransfobia, l'avvocata e attivista esce con il libro Cicose più(Mondadori). Un viaggio che smonta la retorica e ribadisce un messaggio chiaro: i diritti non posessere più rimandati

amnestyitalia : #17maggio Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Diciamo NO a ogni form… - GassmanGassmann : Nella giornata mondiale contro l’omofobia, un abbraccio a tutti i miei amici e amiche lgbt ?????? . Più diritti non t… - GassmanGassmann : Oggi come ieri. Io non dimentico. Giornata internazionale contro l’omofobia. ?????????????????? - lockifra : RT @amnestyitalia: #17maggio Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Diciamo NO a ogni forma di… - LorenzoChidini : RT @patrickzaki1: L' Giornata Internazionale contro l'omofobia la bifobia e la transfobia. Rispettare i diritti di tutti Rispettare la di… -