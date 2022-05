Villaggio dei Ragazzi, battesimo del volo per gli studenti dell’Istituto aeronautico (Di lunedì 16 maggio 2022) Il primo volo non si scorda mai. Di certo, se lo ricorderanno a lungo gli studenti del primo anno dell’Istituto aeronautico “Villaggio dei Ragazzi”, che hanno vissuto, stamane, a bordo del velivolo quadriposto Tecnam P2010, uno speciale battesimo dell’aria organizzato dalla scuola di volo Tecnam Flight Academy di Capua. Accolti dai comandanti Franco Taglialatela, Guido Taglialatela e Francesco Mirone e accompagnati dai docenti Marianna Castaldo e Francesco Caiazzo, gli allievi, dopo aver intrapreso in loco un percorso formativo fatto di lezioni di teoria e di prove pratiche con manovre di base, tecniche di ambientamento e navigazione, hanno superato con merito la difficile prova, ricevendo, per l’occasione, un attestato ufficiale. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 16 maggio 2022) Il primonon si scorda mai. Di certo, se lo ricorderanno a lungo glidel primo annodei”, che hanno vissuto, stamane, a bordo del veliquadriposto Tecnam P2010, uno specialedell’aria organizzato dalla scuola diTecnam Flight Academy di Capua. Accolti dai comandanti Franco Taglialatela, Guido Taglialatela e Francesco Mirone e accompagnati dai docenti Marianna Castaldo e Francesco Caiazzo, gli allievi, dopo aver intrapreso in loco un percorso formativo fatto di lezioni di teoria e di prove pratiche con manovre di base, tecniche di ambientamento e navigazione, hanno superato con merito la difficile prova, ricevendo, per l’occasione, un attestato ufficiale. ...

