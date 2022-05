Viaggio a San Patrignano, nei laboratori di alto artigianato della comunità di recupero (Di lunedì 16 maggio 2022) Nei laboratori di alto artigianato della comunità di recupero di San Patrignano ragazzi giovani, meno giovani ma anche giovanissimi, lottano ogni giorno per sconfiggere le proprie fragilità. E lo fanno attraverso un lavoro. Un mestiere che ha bisogno di lentezza e precisione e per questo minuto dopo minuto, ora dopo ora, aiuta a ritrovare la propria autostima. Tra i telai a liccio, le macchine da cucire, i tavoli dove mani divenute ormai esperte decorano carte da parati, chi si era perso può ritrovare la propria identità. Un luogo di valori dove ricostruire il proprio futuro su basi solide e concrete. Un luogo dove è possibile recuperare i mestieri d’arte e acquisire capacità professionali da poter rivendere nel mondo esterno. E questo grazie anche al contribuito di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 maggio 2022) Neidididi Sanragazzi giovani, meno giovani ma anche giovanissimi, lottano ogni giorno per sconfiggere le proprie fragilità. E lo fanno attraverso un lavoro. Un mestiere che ha bisogno di lentezza e precisione e per questo minuto dopo minuto, ora dopo ora, aiuta a ritrovare la propria autostima. Tra i telai a liccio, le macchine da cucire, i tavoli dove mani divenute ormai esperte decorano carte da parati, chi si era perso può ritrovare la propria identità. Un luogo di valori dove ricostruire il proprio futuro su basi solide e concrete. Un luogo dove è possibile recuperare i mestieri d’arte e acquisire capacità professionali da poter rivendere nel mondo esterno. E questo grazie anche al contribuito di ...

