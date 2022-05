Serena Bortone, giovanissima e con la sigaretta in bocca: “che ribelle” | Mai vista così (Di lunedì 16 maggio 2022) Serena Bortone è uno dei volti femminili più amati e apprezzati della TV Italiana. Di recente è spuntata una foto dove è davvero un’altra persona che ha lasciato senza parole tutti. La presentatrice di Oggi è Un Altro Giorno ha davvero conquistato il pubblico televisivo con la sua schiettezza e quell’ironia velata che la contraddistinguono. Una donna forte ed indipendente che ha seguito i suoi obbiettivi e li ha raggiunti ottenendo risultati davvero fantastici. Serena Bortone-Altranotizia (fonte: Google)Serena Bortone è una donna molto ammirata dai fan che la seguono sempre con interesse ed hanno a cuore non soltanto la sua carriera ma anche la sua vita privata. La conduttrice però ha sempre cercato di mantenere riservata, per quanto possibile, la sua sfera privata. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 16 maggio 2022)è uno dei volti femminili più amati e apprezzati della TV Italiana. Di recente è spuntata una foto dove è davvero un’altra persona che ha lasciato senza parole tutti. La presentatrice di Oggi è Un Altro Giorno ha davvero conquistato il pubblico televisivo con la sua schiettezza e quell’ironia velata che la contraddistinguono. Una donna forte ed indipendente che ha seguito i suoi obbiettivi e li ha raggiunti ottenendo risultati davvero fantastici.-Altranotizia (fonte: Google)è una donna molto ammirata dai fan che la seguono sempre con interesse ed hanno a cuore non soltanto la sua carriera ma anche la sua vita privata. La conduttrice però ha sempre cercato di mantenere riservata, per quanto possibile, la sua sfera privata. ...

Advertising

zazoomblog : Serena Bortone il risveglio è dei peggiori: non doveva finire così - #Serena #Bortone #risveglio #peggiori:… - VincenzoScardi5 : @GioiaStefani Ma secondo me Mara l’avrà specificatamente detto a Coletta di non nominarla. Perché da Serena Bortone… - infoitcultura : Serena Bortone, la triste morte annunciata in diretta: “Purtroppo è scomparsa ieri” - zazoomblog : Dopo lospitata da Serena Bortone.... Bomba di Dagospia: Giorgia Soleri fa esplodere i Maneskin? - #lospitata… - vincentdeange15 : Lo sentite l'odore del napalm? Adesso però vediamo di non esagerare. Qui nessuno farà esplodere la band altrimenti… -