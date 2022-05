Operazione antidroga a Ragusa e Vittoria | 11 arresti

(Di lunedì 16 maggio 2022)– Importantedei Carabinieri della Compagnia diin corso dalle prime ore di questa mattina nei territori dei comuni diper l’esecuzione di 11a carico di altrettanti soggetti coinvolti nella gestione di un traffico di stupefacenti sul capoluogo ibleo e provincia. Complessivamente impiegati 75 militari unitamente a due unità cinofile e ad una squadra dei Carabinieri Cacciatori di Sicilia impegnati in perquisizioni e sequestri ancora in corso.Alle ore 10:30, presso il Comando Provinciale Carabinieri di, la conferenza stampa congiunta con il Procuratore della Repubblica, dott. Fabio D’Anna. L’Inter torna a -2 dal Milan, il Genoa retrocede in B Aeroporto di Comiso, più di 100 candidati al recruting per ...

Gazzetta del Sud - Edizione Sicilia

Una vastadei Carabinieri della Compagnia di Ragusa è in corso in tutta la provincia. I militari stanno eseguendo 11 arresti nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione che ...PALERMO, 16 MAG Una vastadei Carabinieri della Compagnia di Ragusa è in corso in tutta la provincia. I militari stanno eseguendo 11 arresti nei confronti dei presunti esponenti di una organizzazione che ... Operazione antidroga a Ragusa: 11 gli arresti Durante un’operazione antidroga i carabinieri ascoltano le parole di un parroco e un seminarista e quello che sentono è terribile. (Leccenews24) La famiglia Marra sarà ancora supportata dall'avvocato ...Importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa in corso dalle prime ore di questa mattina nei territori dei comuni di Ragusa e Vittoria per l’esecuzione di 11 arresti a carico di ...