(Di lunedì 16 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune die la rete di partner del progettopresentano la seconda edizione delle, un evento sportivo ricco di, condivisione e divertimento. Dal 18 al 28 maggio, dentro e fuori lo Stadio “Don Carmine D’Angelo” di(Napoli), sono in programma diverse attività rivolte a bambini e ragazzi dell’area nord di Napoli. Una grande festa dello sport, interculturale e intergenerazionale. Si inizia mercoledì 18 maggio alle ore 11 alla Biblioteca Comunale di(via Turati) con la presentazione della manifestazione, in occasione della III edizione del “Giorno del Gioco”. Interverranno il sindaco diGiuseppe Bencivenga, gli assessori alle Politiche ...

anteprima24 : ** Olimpiadi Fraincanti: giochi, #Cooperazione e comunità a #Frattaminore ** - Napolitanteam : Dal 18 al 28 maggio allo stadio comunale di Frattaminore, al via la seconda edizione delle Olimpiadi Fraincanti -… -

Corriere del Mezzogiorno

... con leANTIRAZZISTE, una manifestazione che promuove lo sport come elemento di dialogo e ... nell'ambito del progetto- Frattaminore in Cantiere. Cantiere Giovani, organizzazione ...... con leANTIRAZZISTE, una manifestazione che promuove lo sport come elemento di dialogo e ... nell'ambito del progetto- Frattaminore in Cantiere. Cantiere Giovani, organizzazione ... Frattaminore, lo stadio riapre per le Olimpiadi Fraincanti: in campo 200 bambini delle scuole cittadine