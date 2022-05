Ok dal Copasir per le armi a Kiev. L’audizione di Guerini (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche il terzo decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina ottiene il “via libera” da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), che oggi ha audito sul tema il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il Comitato, dunque, ha riscontrato “l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”. A riportarlo è lo stesso presidente del Copasir, Adolfo Urso, che ha anche registrato come il ministro abbia aggiornato il Comitato sulla situazione sul campo nel conflitto. Come per i precedenti decreti, inoltre, si è deciso di concerto con il ministero della Difesa, di secretare la lista dei dispositivi da inviare a Kiev. Tutelare la sicurezza nazionale Sulla decisione di non rendere pubblico il contenuto ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche il terzo decreto interministeriale che autorizza la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’Ucraina ottiene il “via libera” da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (), che oggi ha audito sul tema il ministro della Difesa Lorenzo. Il Comitato, dunque, ha riscontrato “l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento”. A riportarlo è lo stesso presidente del, Adolfo Urso, che ha anche registrato come il ministro abbia aggiornato il Comitato sulla situazione sul campo nel conflitto. Come per i precedenti decreti, inoltre, si è deciso di concerto con il ministero della Difesa, di secretare la lista dei dispositivi da inviare a. Tutelare la sicurezza nazionale Sulla decisione di non rendere pubblico il contenuto ...

