Juve | Vlahovic segna ed esulta con la Dybala Mask | la dedica alla Joya

Advertising

pisto_gol : La Juve ha dominato l’Inter allo Stadium, con Cuadrado Dybala-Morata-alle spalle di Vlahovic,ma Allegri ha messo f… - GoalItalia : 'Partite come queste fanno male' ?? Vlahovic giura fedeltà alla Juve all'indomani della sconfitta contro l'Inter ?? - gilnar76 : Juve Lazio 1-0 LIVE: Vlahovic firma il vantaggio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Evvai #Juventus .Juve in vantaggio con bel colpo di testa di #Vlahovic #JuveLazio - junews24com : Gol Vlahovic: il serbo sblocca subito Juve Lazio - VIDEO - -

- Lazio, un trono per due: ecco la sfida del gol trae Immobile Ma lo spagnolo ha solo due allenamenti sulle gambe, il suo utilizzo sarà part - time e potrebbe subentrare. Ecco perché ...... Italiano Il tabellino di- Lazio 0 - 0 LIVE JUVENTUS (4 - 2 - 3 - 1) : Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata;. All. ...Manca poco al fischio d'inizio di Juve-Lazio, gara che segna il ritorno di Sarri allo Stadium e l'ultima casalinga di Chiellini in bianconero. (CalcioNapoli1926.it) La disponibilità economica del club ...Tante sorprese nelle formazioni ufficiali di Juventus e Lazio, in campo alle 20.45 a Torino. Massimiliano Allegri mette Perin fra i pali e propone una formazione super-offensiva con Bernardeschi, ...