Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all’estate (Di lunedì 16 maggio 2022) È “tornata a casa” Alessandra Amoroso, durante la serata di domenica 15 maggio alla finale di Amici 21. L’interprete salentina, lanciata proprio dalla scuola di Maria De Filippi nell’ottava edizione del programma, si è esibita presentando il suo nuovo singolo, Camera 209. Un look coordinatissimo al mood della canzone ha accompagnato l’energia esplosiva del brano, dal sapore tipicamente estivo. Vi raccomandiamo... Lorella Cuccarini ad Amici è un'esplosione di colore: ecco i suoi look più belli Caschetto, miniabito rosso in tulle firmato Philosophy (in vendita sul sito del brand a 1.755 euro) e sandali gialli con tacco di Giuseppe Zanotti. Così la cantante si è scatenata sulle note del pezzo ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) È “tornata a casa”, durante la serata di domenica 15 maggio alladi21. L’interprete salentina, lanciata proprio dalla scuola di Maria De Filippi nell’ottava edizione del programma, si è esibita presentando il suo nuovo singolo, Camera 209. Uncoordinatissimo al moodcanzone ha accompagnato l’energia esplosiva del brano, dal sapore tipicamente estivo. Vi raccomandiamo... Lorella Cuccarini adè un'esplosione di colore: ecco i suoipiù belli Caschetto, miniabito rosso in tulle firmato Philosophy (in vendita sul sito del brand a 1.755 euro) e sandali gialli con tacco di Giuseppe Zanotti. Così la cantante si è scatenata sulle note del pezzo ...

Advertising

affittozorro : @Cinzia33986769 Chissà che cosa aveva scommesso con gli amici, ma ha perso. Se gira così vuole provocare, e se ries… - FurbyGlo : Ho una domandina per gli amici di @NightSkyEvents1 ??. Sarebbe possibile durante il party avere la canzone: 'look af… - infoitcultura : Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all’estate - infoitcultura : Amici 21, il look della finale di Alessandra Amoroso è un inno all’estate - chiaraMente95 : Ciao amici vi piace il mio look primaverile? Ah si, ho anche cambiato nome, avevo utilizzato un soprannome ma non m… -