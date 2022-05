Si tuffa dalla scogliera e muore: spunta il video agghiacciante, la fine dell'ex calciatore | Immagini forti (Di domenica 15 maggio 2022) Mourad Lambratte è morto a causa di un salto dalla cima di una scogliera alta circa 30 metri. Il fattaccio è avvenuto a Maiorca, dove l'ex calciatore olandese si trovava in vacanza assieme alla moglie e ai figli. Il video del drammatico momento è stato girato proprio dalla compagna, che si è subito resa conto che qualcosa stava per andare storto. Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Olanda, tra le file del Vitesse, Lambratte si stava godendo un giro in motoscafo nei pressi di Maiorca. A un certo punto ha deciso di raggiungere la cima di una scogliera e di tuffarsi da lì: un spaventoso salto di circa 30 metri. L'ex calciatore non ha però preso abbastanza slancio per raggiungere l'acqua e si è quindi schiantato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Mourad Lambratte è morto a causa di un saltocima di unaalta circa 30 metri. Il fattaccio è avvenuto a Maiorca, dove l'exolandese si trovava in vacanza assieme alla moglie e ai figli. Ildel drammatico momento è stato girato propriocompagna, che si è subito resa conto che qualcosa stava per andare storto. Dopo aver trascorso gran partea sua carriera in Olanda, tra le file del Vitesse, Lambratte si stava godendo un giro in motoscafo nei pressi di Maiorca. A un certo punto ha deciso di raggiungere la cima di unae dirsi da lì: un spaventoso salto di circa 30 metri. L'exnon ha però preso abbastanza slancio per raggiungere l'acqua e si è quindi schiantato ...

