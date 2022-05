La Juventus saluta Chiellini: il messaggio di Bernardeschi è da brividi (Di domenica 15 maggio 2022) Manca davvero poco all’addio di Giorgio Chiellini, che a fine stagione lascerà la Juventus dopo 17 lunghissimi anni. A 37 anni è il terzo giocatore, dopo Del Piero e Buffon, con più presenze con la maglia bianconera, e quella di domani sera sarà la sua ultima sfida in casa della Vecchia Signora. LA CONFERMA L’addio era nell’aria da tempo, ma dopo la finale di Coppa Italia è stato lo stesso difensore a confermare le voci: “Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro“. Chiellini Juventus Serie A Nonostante questo, non si sa ancora se Chiellini abbia scelto di ritararsi definitivamente dal calcio professionistico o se, invece, andrà a giocare altrove. LA DEDICA ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Manca davvero poco all’addio di Giorgio, che a fine stagione lascerà ladopo 17 lunghissimi anni. A 37 anni è il terzo giocatore, dopo Del Piero e Buffon, con più presenze con la maglia bianconera, e quella di domani sera sarà la sua ultima sfida in casa della Vecchia Signora. LA CONFERMA L’addio era nell’aria da tempo, ma dopo la finale di Coppa Italia è stato lo stesso difensore a confermare le voci: “Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro“.Serie A Nonostante questo, non si sa ancora seabbia scelto di ritararsi definitivamente dal calcio professionistico o se, invece, andrà a giocare altrove. LA DEDICA ...

