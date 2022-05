Comiso | lo speciale momento della svelata FOTO

(Di domenica 15 maggio 2022)– Una pioggia di petali di rosa. Una cascata lenta, meravigliosa, in grado di riempire gli occhi di sensazioni positive, quella consumatasi ieri sera nella navata centralechiesa Madre di. Unstraordinario che ha reso suggestivo e affascinante il rito. Ancora più sensazionale dopo un’attesa durata due anni. E tutto ciò dinanzi a una folla di fedeli che ha assistito con grande devozione a uno dei momenti più sentiti dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata. Il simulacro settecentescoVergine, gelosamente custodito nella nicchia dell’altare laterale, è così riapparso adornato di una splendida veste. Il manto di velluto blu scuro tempestato da stelle dorate, un’opera di pregevole artigianato ...

Domani, per la festa di Maria Santissima Addolorata a, è un'altra giornata. Il venerdì precedente la domenica della festa è, infatti, il giorno della Via Matris. Questa antica pratica della pietà popolare fa rivivere il cammino di prova ... Comiso – Oggi, per la festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso, è un'altra giornata speciale. Il venerdì precedente la domenica della festa è, infatti, il giorno della Via Matris. Questa antica p ...