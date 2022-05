Ucraina guerra diretta oggi 14 maggio: i russi si ritirano da Kharkiv, morti mille soldati per un ponte Oggi vertice Nato (Di sabato 14 maggio 2022) Ucraina, la guerra - diretta - arriva all'80° giorno Oggi 14 maggio mentre i bombardamenti dell'esercito russo continuano nell'est del paese e si registrano i primi contatti... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 14 maggio 2022), la- arriva all'80° giorno14mentre i bombardamenti dell'esercito russo continuano nell'est del paese e si registrano i primi contatti...

Advertising

GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - riotta : Secondo informazioni Wagner, i mercenari russi, Putin ha bisogno di 800.000 soldati in campo per vincere la guerra… - fattoquotidiano : Ucraina, Travaglio a La7: “Draghi dice di volere la pace? Non la si fa mandando armi. Terza guerra mondiale può sco… - grazianigio : RT @CislNazionale: Il segretario generale della #Cisl #LuigiSbarra ha consegnato oggi al Presidente della #CroceRossaItaliana Francesco Roc… - vincispar : RT @DiegoFusaro: Per salvare la Grecia non c'erano i danari. Ci sono però per armare l'Ucraina. Ecco l'essenza dell'Unione Europea, terribi… -