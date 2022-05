Striscia la Notizia: Gerry Scotti nella bufera dopo il servizio contro Achille Lauro (Di sabato 14 maggio 2022) Sono ormai anni che Striscia la Notizia continua una battaglia mediatica contro Achille Lauro per screditarlo in ogni situazione che lo vede protagonista. Da Sanremo all’ultimo Eurovision, il cantante è letteralmente tartassato dai servizi contro di lui. Lo scorso andato in onda è l’ennesima dimostrazione di un accanimento fuori controllo a cui partecipano anche conduttori che potrebbero chiamarsi fuori. Per tale motivo, Gerry Scotti è stato bombardato di critiche per aver partecipato a questa spietatezza. Amici 21, LDA rivela i veri motivi dietro la sua eliminazione Il cantante figlio di Gigi D'Alessio si è sfogato sui social spiegando il perché ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 14 maggio 2022) Sono ormai anni chelacontinua una battaglia mediaticaper screditarlo in ogni situazione che lo vede protagonista. Da Sanremo all’ultimo Eurovision, il cantante è letteralmente tartassato dai servizidi lui. Lo scorso andato in onda è l’ennesima dimostrazione di un accanimento fuorillo a cui partecipano anche conduttori che potrebbero chiamarsi fuori. Per tale motivo,è stato bombardato di critiche per aver partecipato a questa spietatezza. Amici 21, LDA rivela i veri motivi dietro la sua eliminazione Il cantante figlio di Gigi D'Alessio si è sfogato sui social spiegando il perché ...

