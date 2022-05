Juve, addio in estate: la fumata bianca può arrivare prima del previsto (Di sabato 14 maggio 2022) La stagione della Juve è ormai alle battute finali e la società bianconera valuta le possibili cessioni in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia la stagione della Juve di Massimiliano Allegri ha ben poco da dire. Il club bianconero, dopo oltre un decennio, ha terminato la stagione con zero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) La stagione dellaè ormai alle battute finali e la società bianconera valuta le possibili cessioni in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia la stagione delladi Massimiliano Allegri ha ben poco da dire. Il club bianconero, dopo oltre un decennio, ha terminato la stagione con zero Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CB_Ignoranza : Con l'addio di @chiellini, si chiude definitivamente l'era della BBBC, la difesa più forte dell'ultimo decennio in… - cihorinunciato : Non ho mai capito cosa abbiate provato voi, più grandi di me, all'addio di Del Piero. Io l'ho vissuto pochissimo. M… - carloarbini51 : RT @Mau_Romeo: Con l'addio di Chiellini, c'è solo una scelta per il prossimo Capitano della Juve. @mdeligt_04 ???? - juve_grecchi : RT @pistoligno_gol: Con l'addio di #Chiellini se ne va l'ultimo pilastro di questa squadra nell'ultimo ventennio...dopo Buffon e Del Piero.… - juve_grecchi : RT @Cropy_03: State perdendo un po' la testa con sto discorso di Dybala, dispiace a tutti o quasi tutti ma se quelle teste di cazzo hanno d… -