Il principe William, quasi in lacrime ricordando mamma Diana

All'inaugurazione del memoriale in onore delle vittime dell'attentato del 2017 alla Manchester Arena, il duca parlando alle famiglie in lutto ha faticato a trattenere le lacrime mentre spiegava che per lui è «di conforto» ricordare sua madre, sapere che «ha vissuto, è stata amata ed è amata»

