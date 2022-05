Come fanno gli astronauti a comunicare nello spazio? La risposta è semplice (Di sabato 14 maggio 2022) Vi siete mai domandati Come comunicano gli astronauti (fra loro e con la Terra) nello spazio? Da un punto di vista fisico, sappiamo che i suoni, per esprimersi, devono viaggiare attraverso l’aria, cioè fra determinate particelle di gas. Ma lo spazio è un ambiente particolare, con pochissime particelle di gas per centimetro cubo… Il suono può viaggiare solo attraverso un solido, liquido o gas. Come si comporta invece nel vuoto? Lo spazio non è proprio un vuoto, ma ci si avvicina molto. E in questo senso, una risonanza acustica qualsiasi, sotto forma di vibrazione in un mezzo fisico, non può propagarsi. E, infatti, tutti sanno che nel vuoto i suoni non si trasmettono. Samanta Cristoferetti (web source)Come comunicano gli astronauti ... Leggi su curiosauro (Di sabato 14 maggio 2022) Vi siete mai domandaticomunicano gli(fra loro e con la Terra)? Da un punto di vista fisico, sappiamo che i suoni, per esprimersi, devono viaggiare attraverso l’aria, cioè fra determinate particelle di gas. Ma loè un ambiente particolare, con pochissime particelle di gas per centimetro cubo… Il suono può viaggiare solo attraverso un solido, liquido o gas.si comporta invece nel vuoto? Lonon è proprio un vuoto, ma ci si avvicina molto. E in questo senso, una risonanza acustica qualsiasi, sotto forma di vibrazione in un mezzo fisico, non può propagarsi. E, infatti, tutti sanno che nel vuoto i suoni non si trasmettono. Samanta Cristoferetti (web source)comunicano gli...

