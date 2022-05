Ascolti tv 13 maggio 2022 | Ilary Blasi tiene a distanza Carlo Conti Sale Crozza | s’impenna Nuzzi | poi i telefilm | Rocky5 e Zoro Tv8 raggiunge Rai3

Leggi su tvzoom

(Di sabato 14 maggio 2022)in access: Su Rai1 “Anteprima Eurovision Song Contest” 3,4 milioni di spettatori e 18,8% e “Soliti Ignoti – Il Ritorno” 4,220 milioni di spettatori con il 21,8%. Su Canale5 “Striscia la Notizia” 3,484 milioni di spettatori e 18%. Con il calcio presente, ma a disturbare molto moderatamente (Ascoli-Benevento dei play off di Serie B) ed il tennis che ha perso per strada al pomeriggio Jannik Sinner (battuto a Roma, ai quarti, da Stefanos Tsitsipas), alla sera si è riproposta una sfida oramai consolidata nella griglia generalista di venerdì 13del. Su Rai1 è andato in onda il nuovo appuntamento con The Band, il format fin qui deludente conalla conduzione. E pernuare a rendergli la vita difficile Canale 5 ha utilizzato ancora il fidelizzatissimo ...