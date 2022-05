Verso Sud, al via il Forum di Sorrento: Mattarella e Draghi accolti da Mara Carfagna (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ iniziato questa mattina a Villa Zagara a Sorrento (Napoli) il Forum “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo” organizzato dal Ministero per il Sud e The European House – Ambrosetti. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha accolto all’arrivo il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E’ atteso a breve l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Attesa ai lavori, e a Sorrento già da ieri, la vicepresidente della Commissione Europea Dubravka Suica, commissaria per la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ iniziato questa mattina a Villa Zagara a(Napoli) ilSud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo” organizzato dal Ministero per il Sud e The European House – Ambrosetti. Il ministro per il Sud e la Coesione territorialeha accolto all’arrivo il presidente del Consiglio Mario, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E’ atteso a breve l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio. Attesa ai lavori, e agià da ieri, la vicepresidente della Commissione Europea Dubravka Suica, commissaria per la ...

