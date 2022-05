Twitter | Musk annuncia a sorpresa | «Sospeso l’accordo per rilevare il social»

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’uomo più ricco del mondo ha pubblicato un tweet in cui sospende momentaneamente l’operazione da 44 miliardi di dollari per verificare gli account spam e fake

L'accordo conè "temporaneamente sospeso". Lo scrive Elonsu. La sospensione, precisa, è stata decisa "in attesa di dettagli che supportino il calcolo in base al quale gli account fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Le azioni di ...Pergli accunt falsi sono meno del 5% del totale leggi anche Elon: bandire Trump da"moralmente sbagliato e stupido" La società aveva stimato all'inizio di questo mese che gli ...Twitter affonda nel pre-market di Wall Street all’ennesima novità di Elon Musk sull’annunciata acquisizione da 44 miliardi di dollari: l’accordo è sospeso, per quale motivo Le azioni Twitter cadono ...L’uomo più ricco del mondo ha pubblicato un tweet in cui sospende momentaneamente l’operazione da 44 miliardi di dollari per verificare gli account spam e fake.